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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Соня Шкляновская покончила с собой в 25 лет

Певица Соня Шкляновская покончила с собой в 25 лет

Ушла из жизни Соня Шкляновская. Ей было 25 лет. О смерти девушки стало известно 17 мая. Шкляновская — польская певица, блогерша и участница второго сезона национальной версии американского формата Paradise Hotel — Соня дошла до финала сезона.

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