Певица Соня Шкляновская покончила с собой в 25 лет

Ушла из жизни Соня Шкляновская. Ей было 25 лет. О смерти девушки стало известно 17 мая. Шкляновская — польская певица, блогерша и участница второго сезона национальной версии американского формата Paradise Hotel — Соня дошла до финала сезона.
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