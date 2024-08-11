Обновлённый Kia K8 получил вертикальные передние фары

Kia представил обновлённый седан K8 это первый рестайлинг модели после её появление в 2021 году.У оригинального K8 был элегантный кузов фастбэк, но довольно уродливый нос, который был заменён на новое фирменное лицо с вертикальными передними фарами.
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