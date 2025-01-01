«По борделям пройдусь»: Виталий Милонов рассказал о планах на январские выходные

Депутат собирается закрыть несколько заведений Петербургский парламентарий Виталий Милонов ждёт на своем новогоднем столе нормандские блюда из лосося, а во время новогодних каникул отправится в рейды по закрытию вейп-шопов и публичных домов.
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