В Приморье молодой человек на спор присел 2000 раз и попал в больницу с почечной недостаточностью

В Приморье молодой человек угодил в больницу после того, как на спор присел 2 тысячи раз. Как сообщает клиническая больница Владивостока, 20-летний молодой человек решил принять участие в споре, который казался ему легким и веселым: присесть две тысячи раз.
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