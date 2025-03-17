РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В России уже давно проекты становятся не игрой, а отмыванием народных бюджетных средств. Нет в России контроля и учет...«ИГРА В КЛАСТЕРЫ»...
  • Лидия Санникова
    А кого будут судить за бродячих собак, сенаторов?Сенатор предложил...
  • Алла
    Какая мелочь! Всего-то дома и было немного денег....Сын начальника Св...

В Приморье молодой человек на спор присел 2000 раз и попал в больницу с почечной недостаточностью

В Приморье молодой человек угодил в больницу после того, как на спор присел 2 тысячи раз. Как сообщает клиническая больница Владивостока, 20-летний молодой человек решил принять участие в споре, который казался ему легким и веселым: присесть две тысячи раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх