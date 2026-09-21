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УтроNews

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Экзитпол ВЦИОМ: «Единая Россия» лидирует с 49,4%

Экзитпол ВЦИОМ: «Единая Россия» лидирует с 49,4%

Далее голоса распределились так: Партия пенсионеров (3,3%), «Коммунисты России» (2,1%), «Зелёные» (1,1%), «Родина» (1,0%), Партия прямой демократии (0,4%).

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