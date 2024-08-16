Александр Беглов разрешил направлять маткапитал в Петербурге на лечение ребенка

А также на профессиональное образование взрослых Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о материнском капитале с определением порядка направления средств на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование ребёнка или получение им платных медицинских услуг, сообщили сегодня в пресс-службе Смольного.