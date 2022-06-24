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Компания из Красногорска обеспечит заквасочными культурами 90% рынка России

Компания из Красногорска обеспечит заквасочными культурами 90% рынка России

В Московской области производители продолжают активную работу над импортозамещением. Недавно в Подмосковье удалось решить одну из важных задач, которая встала перед страной на фоне западных санкций: там наладили разработку заквасочных культур.

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