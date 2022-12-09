Герои Отечества: командир минометчиков отбил атаку ВСУ, несмотря на контузию

Одну из колонн российской армии в ходе специальной военной операции неожиданно обстрелял противник. А выйти из-под огня и организовать отпор помог командир минометной батареи, который, даже получив контузию, продолжил руководить подчиненными.
Одну из колонн российской армии в ходе специальной военной операции неожиданно обстрелял противник. А выйти из-под огня и организовать отпор помог командир минометной батареи, который, даже получив контузию, продолжил руководить подчиненными.
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