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Герои Отечества: командир минометчиков отбил атаку ВСУ, несмотря на контузию

Герои Отечества: командир минометчиков отбил атаку ВСУ, несмотря на контузию

Одну из колонн российской армии в ходе специальной военной операции неожиданно обстрелял противник. А выйти из-под огня и организовать отпор помог командир минометной батареи, который, даже получив контузию, продолжил руководить подчиненными.

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