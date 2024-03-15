Безродные . ЛЮСИНЭ АВЕТЯН "Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение.
Очередное унижение...
Комментарии
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Владимир Якоби
Правильно если кто-то из спортсменов едет на Олимпиаду за свои хватит сними нянчится .
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6 час.
Владимир
Как интересно меняется риторика. 2017 год. "В ходе встречи со спортсменами президент России извинился перед ними за то, что власти не смогли «оградить» их от давления извне". 2024 год. Автор "Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых? Люди на фронте погибают, а этот холуй (и такие как он) готов публично унизить память этих людей, согласившись играть с аферистами по их правилам, на их поле, краплёными картами, с тем, чтобы дать повод этим аферистам ещё раз, публично и громогласно, унизить страну, при этом обеспечив процесс унижения трансляцией этих козьих потягушек на федеральных каналах и заплатив тем самым МОК огромные деньги?"
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5 час.
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Irina Pchibyla
Позор и ещё раз Позор министру спорта РФ и всем функционерам от спорта , ползают на коленях у запада и лижут опы западных сволочей ! Позор, Позор, позорище " спортсменам / бизнесменам и бизнеследям / млядям . Не нужны нам такие победы , и такие подлецы .
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1 час.
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