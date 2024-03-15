Очередное унижение...

Владимир

Как интересно меняется риторика. 2017 год. "В ходе встречи со спортсменами президент России извинился перед ними за то, что власти не смогли «оградить» их от давления извне". 2024 год. Автор "Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых? Люди на фронте погибают, а этот холуй (и такие как он) готов публично унизить память этих людей, согласившись играть с аферистами по их правилам, на их поле, краплёными картами, с тем, чтобы дать повод этим аферистам ещё раз, публично и громогласно, унизить страну, при этом обеспечив процесс унижения трансляцией этих козьих потягушек на федеральных каналах и заплатив тем самым МОК огромные деньги?"