Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    А я и не говорил, что капитализм это - рай! Боже упаси. Я считаю, что капитализм - просто меньшее из зол, не более. П...Если бы большевик...
  • Воробей
    Вы абсолютно правы в том, что большевикам было поручено Судьбой, назовём это так, достичь очень трудную задачу и выпо...Если бы большевик...
  • Irina Pchibyla
    Позор  и ещё раз Позор министру спорта РФ и всем функционерам от спорта , ползают на коленях у запада и лижут опы зап...Очередное унижени...

Очередное унижение...

Очередное унижение...

Безродные . ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН "Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Якоби
Правильно если кто-то из спортсменов едет на Олимпиаду за свои хватит сними нянчится .
Ответить
6 час.
Владимир
Как интересно меняется риторика. 2017 год. &quot;В ходе встречи со спортсменами президент России извинился перед ними за то, что власти не смогли «оградить» их от давления извне&quot;. 2024 год. Автор &quot;Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых? Люди на фронте погибают, а этот холуй (и такие как он) готов публично унизить память этих людей, согласившись играть с аферистами по их правилам, на их поле, краплёными картами, с тем, чтобы дать повод этим аферистам ещё раз, публично и громогласно, унизить страну, при этом обеспечив процесс унижения трансляцией этих козьих потягушек на федеральных каналах и заплатив тем самым МОК огромные деньги?&quot;
Ответить
5 час.
IP
Irina Pchibyla
Позор  и ещё раз Позор министру спорта РФ и всем функционерам от спорта , ползают на коленях у запада и лижут опы западных сволочей ! Позор,  Позор,  позорище &quot; спортсменам / бизнесменам и бизнеследям / млядям  . Не нужны нам такие победы , и такие подлецы  .
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх