🇺🇦Укровоин удивляется тому, как четко, последовательно и по графику российские войска обрабатывают позиции ВСУшников😄 #ВСУ #ВСРФ #Обстрелы.
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🇺🇦Укровоин удивляется тому, как четко, последовательно и по графику российские войска обрабатывают позиции ВСУшников😄 #ВСУ #ВСРФ #Обстрелы.
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