Крах популяций: даже в самых диких заповедниках мира наблюдается исчезновение насекомых

Для биоразнообразия планеты достигнут новый рекордный минимум - предупреждают энтомологи, обнаружившие, что разрушение экосистем теперь затрагивает и заповедные природные территории, где не используются пестициды, сообщает The Guardian.
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