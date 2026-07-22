Власти Дании предупреждают туристов о правилах поведения при встречах с волками

Местные власти Дании приняли решение усилить меры безопасности и информирования туристов по просьбе бизнес-сообщества, несмотря на то, что случаи нападения волков на людей в стране пока не зарегистрированы.
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