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Регионы России

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Власти Дании предупреждают туристов о правилах поведения при встречах с волками

Власти Дании предупреждают туристов о правилах поведения при встречах с волками

Местные власти Дании приняли решение усилить меры безопасности и информирования туристов по просьбе бизнес-сообщества, несмотря на то, что случаи нападения волков на людей в стране пока не зарегистрированы.

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