Как правильно выбрать безопасную детскую косметику: советы от специалистов Роспотребнадзора

Выбор правильной декоративной косметики для детей – дело ответственное и требующее особого подхода. Уже с раннего возраста девочки интересуются мамиными косметичками, и важно, чтобы их увлечение было безопасным.
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