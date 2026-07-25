Когда долги становятся непосильной ношей: как вернуть себе спокойствие с помощью банкротства

Жизнь нередко подбрасывает непростые испытания — и далеко не все из них радуют. Внезапная потеря работы, срочные траты на лечение, непредвиденные семейные обстоятельства… В один момент привычные кредитные платежи превращаются в тяжёлое бремя, которое давит всё сильнее.