hh.ru: рязанцы ориентируются на экологию и развитость региона при выборе места для проживания

Выбирая место для проживания и работы, рязанцы в первую очередь обращают внимание на экологию и природу регионаВыбирая место для проживания и работы, рязанцы в первую очередь обращают внимание на экологию и природу региона.
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