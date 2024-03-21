Как отличить поддельный смартфон от оригинального

Пользователи жалуются на засилье контрафакта на маркетплейсах. Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что российские маркетплейсы завалены поддельными смартфонами популярных китайских брендов вроде Xiaomi, Realme, Redmi.
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