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Как отличить поддельный смартфон от оригинального

Как отличить поддельный смартфон от оригинального

Пользователи жалуются на засилье контрафакта на маркетплейсах. Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что российские маркетплейсы завалены поддельными смартфонами популярных китайских брендов вроде Xiaomi, Realme, Redmi.

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