В Новосибирске осудили мужчину, ограбившего школьника под угрозой ножа

Государственный обвинитель в ходе процесса отказался от обвинения в покушении на убийство.В Новосибирске суд приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима Александра Железовского, отобравшего возле школы на улице Тургенева телефон у ребёнка.
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