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Царьград

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«Не заставит себя ждать»: Липовой высказался об ответе за 479 дронов ВСУ за ночь

«Не заставит себя ждать»: Липовой высказался об ответе за 479 дронов ВСУ за ночь

Генерал Липовой заявил, что ответ за атаку по регионал России 479 дронами ВСУ не заставит себя ждать.

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