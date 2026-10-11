«Не заставит себя ждать»: Липовой высказался об ответе за 479 дронов ВСУ за ночь

Генерал Липовой заявил, что ответ за атаку по регионал России 479 дронами ВСУ не заставит себя ждать.
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