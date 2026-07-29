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Регионы России

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В Петербурге в усадьбе Воронцова-Дашкова откроют пятизвездочный отель

В Петербурге в усадьбе Воронцова-Дашкова откроют пятизвездочный отель

Проект предусматривает сохранение и реставрацию интерьеров XVIII–XIX веков, включая восемьметровые потолки с лепниной, мраморные залы с колоннами и каминами, парадную лестницу, старинные зеркала, резные двери и другие объекты охраны.

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