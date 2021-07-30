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Состоялось очередное заседание Единой Межведомственной рабочей группы Ленинского района по вопросам поступления налогов, сборов, имущественных платежей и трудового законодательства

Состоялось очередное заседание Единой Межведомственной рабочей группы Ленинского района по вопросам поступления налогов, сборов, имущественных платежей и трудового законодательства

29 июля 2021 года в Администрации Ленинского района финансовым управлением Администрации Ленинского района под председательством Первого заместителя Главы Администрации Ленинского района Игоря Заикина при участии представителей прокуратуры, МИФНС России №7 по Республике Крым, филиала №13 ГУ – РО Фонда социального страхования РФ по Республике Крым, Территориального отделения Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в Ленинском районе, ДТСЗН Администрации Ленинского района и сотрудников структурных подразделений Администрации Ленинского района было проведено заседание Единой Межведомственной рабочей группы Ленинского района по вопросам поступления налогов, сборов, имущественных пЧитайте полную новость на Crimea-news.

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