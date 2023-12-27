Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за действия на Ближнем Востоке

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани призвал Совет безопасности ОООН (СБ ООН) осудить Израиль за его действия в ближневосточном регионе, так как они являются «серьезной угрозой миру и мировой безопасности».
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