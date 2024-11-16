Самое страшное время холодной войны: как Хрущёв хотел устроить США «кузькину мать»

Это была какая-то увлекательная политическая игра в кошки-мышки Советского Союза и США за маленький островок, ценность которого определялась лишь предпочтением лидера социалистического государства Никиты Хрущева.
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