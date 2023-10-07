Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

Чаще всего россиян в сфере бытовых услуг обманывают "мастера" по ремонту стиральных машин. Куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова рассказала, что люди находят в Сети подходящего исполнителя заказа, договариваются о стоимости работ.