США и Израиль делят сектор Газа

Трамп стал миллиардером на застройке – как правило, с предварительным сносом старых зданий. Трамп заявил, что хочет превратить сектор Газа в международный курорт, а местных жителей выслать в Иорданию и Египет, хотя те уже намаялись с ранее перебравшимися туда жителями Земли между Рекой и Морем.
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