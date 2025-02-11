США и Израиль делят сектор Газа

Трамп стал миллиардером на застройке – как правило, с предварительным сносом старых зданий. Трамп заявил, что хочет превратить сектор Газа в международный курорт, а местных жителей выслать в Иорданию и Египет, хотя те уже намаялись с ранее перебравшимися туда жителями Земли между Рекой и Морем.