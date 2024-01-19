Местные новости.. Эх, Синякина… Пьяная студентка правовой академии устроила тройное ДТП в Саранске!

Ирина Синякина — роковая «зайка». Фото: Соцсети 14 января в 1.00 на улице Севастопольской в Саранске (между Красной и Волгоградской) тройное ДТП устроила — внимание! — 21 летняя пьяная (0,6 промилле алкоголя) девушка без прав! Есть, к сожалению, девушки в наших селеньях…Так вот, сия фемина, управляя «Киа-Рио» с госномером «М 907 АА 13», допустила выезд на встречную полосу аж на шестиполосной дороге.