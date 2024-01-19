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  • vodyanoy40mailru Гоголев
    осталось только найти того ,кто сделает этот пинок!В Челябинске русс...
  • Valentina hohlova
    ну и как? и быстрыкины не помогают. Что-то кардинальное надо делать иначе главными у нас в стране будут приезжие из А...В Челябинске русс...
  • Сергей Кундозеров
    Сейчас очень нужен СМЕРШ...Потомки Басмачей:...

Местные новости.. Эх, Синякина… Пьяная студентка правовой академии устроила тройное ДТП в Саранске!

Местные новости.. Эх, Синякина… Пьяная студентка правовой академии устроила тройное ДТП в Саранске!

Ирина Синякина — роковая «зайка». Фото: Соцсети 14 января в 1.00 на улице Севастопольской в Саранске (между Красной и Волгоградской) тройное ДТП устроила — внимание! — 21 летняя пьяная (0,6 промилле алкоголя) девушка без прав! Есть, к сожалению, девушки в наших селеньях…Так вот, сия фемина, управляя «Киа-Рио» с госномером «М 907 АА 13», допустила выезд на встречную полосу аж на шестиполосной дороге.

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Комментарии
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С
Сергей
Сажать пора!
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4 час.
Natalija Osminina
И из вуза гнать,  без права поступления в течение 10 лет в юридические заведения.
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44 мин.
Natalija Osminina
И рожа у нее тупейшей дуры.. какой юридический?
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43 мин.

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