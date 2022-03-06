Роман Абрамович создаст свой турнир для отстраненных российских команд

В соревновании будут также участвовать представители дружественных стран. Российский миллиардер Роман Абрамович планирует создать международный футбольный чемпионат для российских клубов, которых отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА По информации INC News, соревнование может получить название Континентальная футбольная лига, и участвовать в ней смогут лучшие команды России, Китая, Сербии, Болгарии, Израиля, Белоруссии, Казахстана и Финляндии.