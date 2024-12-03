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Политика как она есть

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Шольцу задали неудобный вопрос о Германии после его послания Путину

Шольцу задали неудобный вопрос о Германии после его послания Путину

Канцлеру Германии Олафу Шольцу вместо поддержки Украины лучше поддержать немецкий народ. Так ирландский журналист Чай Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) отреагировал на послание Шольца президенту России Владимиру Путину.

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Комментарии
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Eduard
Вот именно,не Украиной,а Германией плешивый должен заниматься!
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18 час.
Eduard
Плешивый подонок!
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18 час.
Eduard
Как у власти оказываются такие недоумки как Шольц? Им мозги меняют?
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18 час.

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