Политика как она есть

Канцлеру Германии Олафу Шольцу вместо поддержки Украины лучше поддержать немецкий народ. Так ирландский журналист Чай Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) отреагировал на послание Шольца президенту России Владимиру Путину.