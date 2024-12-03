Шольцу задали неудобный вопрос о Германии после его послания Путину

Канцлеру Германии Олафу Шольцу вместо поддержки Украины лучше поддержать немецкий народ. Так ирландский журналист Чай Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) отреагировал на послание Шольца президенту России Владимиру Путину.
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