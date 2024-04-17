В Сейме Литвы уверены, что рынок Литвы больше рынка России

В прибалтийском курултае решили наказать компании, не разорвавшие торговые отношения с Россией.*В парламент Литвы планируется внести поправки к закону, согласно которым компании, «косвенно поддерживающие Россию», будут лишены возможности участвовать в государственных закупках.
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