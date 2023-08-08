Прибыль от торговли людьми и органами на Украине превышает $200 млрд, — американский журналист Клейтон Моррис.
Все, Тарасик, ты в Европке! Но частями и в коробке...
Комментарии
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лл
лина любимцева
ВСЕ эти органы от распотрошенных людей уходят в Израиль. ТАМ же "лучшая в Мире медицина"....
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15 час.
Алексей Тан
Вероятно этот народец,... хочет таким способом, улучшить свой генотип!... но увы!... даже капля яда или заразы... убивают ... даже РОДНИК!... а уж другой чистый организм, тем более.
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15 час.
Зоя Копань
Да видать, чтобы как то загладить вину немцев перед евреями, амеры поделились медицинскими наработками фашистов в концлагерях и вот поэтому то и у немцев и у евреев хорошая медицина, вся практика проходила на заключённых (и на наших соотечественниках, русских военнопленных) концлагерей!
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5 час.
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