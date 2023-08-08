Все, Тарасик, ты в Европке! Но частями и в коробке...

лл лина любимцева ВСЕ эти органы от распотрошенных людей уходят в Израиль. ТАМ же "лучшая в Мире медицина"....

Алексей Тан Вероятно этот народец,... хочет таким способом, улучшить свой генотип!... но увы!... даже капля яда или заразы... убивают ... даже РОДНИК!... а уж другой чистый организм, тем более.