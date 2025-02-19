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Царьград

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Чтобы отдыхать и лечиться: врач перечислил шесть шагов оформления санаторно-курортной карты

Чтобы отдыхать и лечиться: врач перечислил шесть шагов оформления санаторно-курортной карты

Иногда возникает непреодолимое желание бросить всё и поехать в санаторий. Даже не лечиться, а просто отдохнуть.

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