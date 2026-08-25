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«Голден Стэйт» договорился с Брэндоном Уильямсом об однолетнем контракте на 2,6 млн долларов

« Голден Стэйт » согласовал контракт со свободным агентом Брэндоном Уильямсом . По информации инсайдера Шэмса Чарании, стороны договорились об однолетнем соглашении на 2,6 млн долларов.

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