Принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже

В резиденции посла принц Уильям и Трамп стояли рядом.Наследник британского трона, принц Уильям, провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже во время церемонии открытия собора Нотр-Дам, как сообщило издание Independent.
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