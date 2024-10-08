The Verge: Epic Games выиграла судебный спор с Google за открытость Android

Судебный процесс между Epic Games и Google завершился победой Epic Games. Суд признал Google Play незаконной монополией и обязал компанию открыть Android для установки сторонних магазинов приложений и предоставить им доступ к каталогу Google Play.
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