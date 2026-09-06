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Тихая охота набирает обороты. На Алтае появились первые опята

Тихая охота набирает обороты. На Алтае появились первые опята

Помимо молодых опят, грибникам попадаются другие представители лесного урожая, хотя некоторых традиционных для сезона грибов пока немного Фото: vk.

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