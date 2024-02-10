Товарооборот между Россией и Турцией упал почти на 20%

Товарооборот Турции с Россией за январь — ноябрь 2023 года составил $48,5 млрд, что на $11 млрд меньше значения за аналогичный период 2022 года, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
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