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Товарооборот между Россией и Турцией упал почти на 20%

Товарооборот между Россией и Турцией упал почти на 20%

Товарооборот Турции с Россией за январь — ноябрь 2023 года составил $48,5 млрд, что на $11 млрд меньше значения за аналогичный период 2022 года, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

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