DPA: в Германии полиция обнаружила новые пусковые устройства вблизи ЛЭП

На западе Германии полицейские нашли еще несколько пусковых устройств вблизи линий электропередачи. Об этом написало немецкое агентство DPA, ссылаясь на полицию Кельна.
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