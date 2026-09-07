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DPA: в Германии полиция обнаружила новые пусковые устройства вблизи ЛЭП

DPA: в Германии полиция обнаружила новые пусковые устройства вблизи ЛЭП

На западе Германии полицейские нашли еще несколько пусковых устройств вблизи линий электропередачи. Об этом написало немецкое агентство DPA, ссылаясь на полицию Кельна.

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