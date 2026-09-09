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Зашли в комнату и забыли зачем? Учёные знают, почему так происходит

Зашли в комнату и забыли зачем? Учёные знают, почему так происходит

Вы заходите в комнату — и тут же забываете, зачем пришли. Через секунду становится неловко: неужели память подводит уже в молодости? На самом деле винить забывчивость не стоит: с похожими провалами сталкивается почти каждый человек, и происходит это по вполне конкретной причине, которую психологи изучают уже почти двадцать лет.

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