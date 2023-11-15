Richtech Robotics: IPO производителя роботов-барменов, курьеров и клинеров

Название компании: Richtech Robotics Индустрия: робототехника Регион операций: США Штаб-квартира: Лас-Вегас, Невада, США Год основания: 2016 Количество сотрудников компании: 47Дата IPO: 17 ноября 2023 годаДата начала торгов : 21 ноября 2023 годаБиржи: NASDAQТикер: RRЦена размещения: $5Выпуск: 2 млнОбъем размещения: $10 млнОценка компании: $320,5 млн Андеррайтеры: R.
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