ПВО сбили два дрона

О произошедшем рассказали в Минобороны России, пишет ТАСС.Все случилось в темное время суток. Российскими дежурными средствами ПВО были обнаружены и сбиты два дрона самолетного типа ВСУ над территориями Ростовской и Белгородской областей.
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