Блиц-штурм Суджи, наши бойцы ворвались в город по газопроводу, застигнув ВСУ врасплох: Карта специальной военной операции на Украине на 9 марта 2025 года и анализ событий в мире

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Комментарии
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ДК
Долорис Камалов
Объясните мне, человеку, далекому от газопроводных систем, как наши ребята могли по трубе пройти в тыл противника? С той стороны отрезали часть трубы, провентилировали этот отрезок, а потом пустили бойцов? Или это попытка хохляцких неудачников-командиров оправдаться перед своим начальством, что они так бездарно профукали участок фронта?
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18 час.
АЛ
Александр Левчук
скорее всего вдоль трубы
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18 час.
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