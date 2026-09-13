Орбан объявил о начале борьбы против правительства Мадьяра

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о начале политической борьбы против нового правительства страны во главе с Петером Мадьяром.
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