Дорогие смартфоны iPhone, Huawei, Pixel, OnePlus и Samsung сравнили в марте 2025 г.

Для всех из нас важны в смартфоне разные функции. Для автора YouTube-канала THE ROCO это, например, хороший дизайн, минималистичная оболочка без визуального «шума» и кучи функций, а также нормальный телевик.
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