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Россиянам предрекли скорый пик выгоды при покупке авто

Россиянам предрекли скорый пик выгоды при покупке авто

Покупку нового автомобиля стоит отложить до середины весны, чтобы получить максимальные скидки от дилеров, а подержанные машины стоит приобретать сейчас, чтобы успеть до скачка цен в конце апреля, считает CEO проекта Likvi.

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