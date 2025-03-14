Россиянам предрекли скорый пик выгоды при покупке авто

Покупку нового автомобиля стоит отложить до середины весны, чтобы получить максимальные скидки от дилеров, а подержанные машины стоит приобретать сейчас, чтобы успеть до скачка цен в конце апреля, считает CEO проекта Likvi.
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