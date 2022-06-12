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Пушков: В позиции Запада по Украине намечается сдвиг

Пушков: В позиции Запада по Украине намечается сдвиг

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности территориальных уступок Украины ради достижения мира .

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