Что делать, если малыш подавился

Ответы на эти вопросы родители должны знать, не хуже, чем таблицу умножения, а то и лучше. Ведь от быстроты нашей реакции в подобных ситуациях и вовремя оказанной квалифицированной помощи, обычно, зависит жизнь и здоровье наших детей.