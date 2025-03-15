Депутат Миронов: для киевского режима солдаты — пушечное мясо

Лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов в беседе с RT отметил, что коренной перелом в боях в Курской области стал возможен благодаря героизму и мужеству наших защитников.
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