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Тысячи жителей Симферопольского района остаются без света после урагана

Тысячи жителей Симферопольского района остаются без света после урагана

В Симферопольском районе без света всё ещё остаются около 8 тысяч абонентов. Как сообщил глава администрации района Денис Кратюк, над восстановлением подачи электроэнергии этой ночью работали четыре бригады.

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