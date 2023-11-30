Тысячи жителей Симферопольского района остаются без света после урагана

В Симферопольском районе без света всё ещё остаются около 8 тысяч абонентов. Как сообщил глава администрации района Денис Кратюк, над восстановлением подачи электроэнергии этой ночью работали четыре бригады.
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