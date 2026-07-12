Три года тюрьмы за фразу «У меня бомба»: адвокат Зорин рассказал о табу в аэропорту и самолёте

Любые упоминания взрывчатых веществ, оружия или террористических актов, а также намеки на заразные болезни и запрещенные предметы в багаже могут стать законным основанием для отказа пассажиру в посадке на самолет.
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