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Три года тюрьмы за фразу «У меня бомба»: адвокат Зорин рассказал о табу в аэропорту и самолёте

Три года тюрьмы за фразу «У меня бомба»: адвокат Зорин рассказал о табу в аэропорту и самолёте

Любые упоминания взрывчатых веществ, оружия или террористических актов, а также намеки на заразные болезни и запрещенные предметы в багаже могут стать законным основанием для отказа пассажиру в посадке на самолет.

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