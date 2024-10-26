Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasiliy Belokurov
    И что , у нас перевелись "смотрящие"?! неужели они не найдут "меру пресечения" предателям?!Астраханские суде...
  • Nina Pudikova
    Дай; Боже; Здоровья людям и таким собакенам!!!Негодяй из астрах...
  • Эльдар Алиев
    👍👍👍👍Машину, пойманног...

Сегодня электричество отключают в Астрахани и ее пригородах

Сегодня электричество отключают в Астрахани и ее пригородах

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В субботу, 26 октября, плановые отключения электричества коснутся Астрахани в Центральном и Заболдинском районах РЭС:   Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 9 часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх