Экс-сотрудник разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Скотт Риттер указал на тот факт, что западные державы пришли к пониманию того, что киевский режим не сумеет победить Российскую Федерацию.
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