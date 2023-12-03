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Экс-разведчик Пентагона Риттер призвал Киев к смирению перед неизбежным

Экс-разведчик Пентагона Риттер призвал Киев к смирению перед неизбежным

Экс-сотрудник разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Скотт Риттер указал на тот факт, что западные державы пришли к пониманию того, что киевский режим не сумеет победить Российскую Федерацию.

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